La Gelbison ha acquisito a titolo temporaneo dal Piacenza Calcio le prestazioni sportive del giovane difensore Mirko Delmiglio, classe 2007.

Il calciatore arriva in prestito per la stagione 2025/26, pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico e della squadra rossoblù per affrontare il campionato di Serie D.

Cresciuto nel settore giovanile del Piacenza, Delmiglio è considerato uno dei profili più promettenti del panorama dilettantistico italiano. A confermarlo è anche la convocazione nella Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17, con cui ha partecipato al raduno tecnico dello scorso anno.

“La società accoglie con entusiasmo l’arrivo di Mirko, con l’auspicio che possa crescere ulteriormente e contribuire con il suo impegno e la sua determinazione agli obiettivi stagionali” fanno sapere dalla Gelbison.