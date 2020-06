Il giovane don Ernesto Nunziata sarà il nuovo parroco della comunità di Piaggine

Sarà don Ernesto Nunziata il nuovo parroco della comunità cattolica di Piaggine, così come stabilito dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Ciro Miniero.

Don Ernesto, che è anche vice parroco di Sacco, ha 28 anni ed è originario di Pisciotta ma ha vissuto e operato per molto tempo ad Agropoli. Ha ricoperto la figura di vice parroco ad Alfano, Montano Antilia e Laurito, al fianco di don Aniello Carinci.

Fu ordinato sacerdote nel settembre del 2018, ha studiato a Napoli presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.

Don Ernesto Nunziata viene nominato come guida della Parrocchia “San Nicola di Bari” di Piaggine in seguito ad un lungo periodo di turbolenze dovuto alle proteste dei parrocchiani, negli scorsi mesi, per l’addio di don John e la successiva nomina di don Loreto Ferrarese che non fu accettata di buon grado.

– Chiara Di Miele –