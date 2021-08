Giunge alla quarta edizione “Il Gigante della Campania”, lo spettacolo teatrale più alto della regione in scena sulla vetta del Monte Cervati.

La Cantina delle Arti, organizzatrice dell’evento più unico che raro che si avvale della condivisione, del sostegno e del patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni presieduto da Tommaso Pellegrino, intende puntare i riflettori sul Monte Cervati quale grande attrattore naturalistico in grado, ancora una volta, di rendersi protagonista indiscusso del territorio. Importante e duratura la collaborazione al progetto da parte della Sottosezione C.A.I. Montano Antilia e dell’Arciconfraternita Maria S.S. della Neve di Sanza.

L’appuntamento in vetta è per domenica 8 agosto alle ore 12.00. Quest’anno assume un significato ed un valore ancora più profondo, unitario e di rilancio. Tutte le parti hanno ritenuto, rispettando le normative vigenti in merito alle restrizioni Covid-19, di mantenere l’evento come segno di ripartenza e di rinascita dell’intera Campania. Dalla vetta più alta far arrivare un messaggio di speranza, di qualità e di riscatto a “regola d’Arte”.

“Uno spettacolo teatrale in vetta – ha dichiarato Enzo D’Arco, autore e attore dello spettacolo che lo vede in scena con Antonella Giordano e Marzio D’Arco – è un evento culturale che offre un’esperienza completa in grado di integrare la bellezza dei paesaggi, la fruizione delle nostre montagne e la conoscenza delle eccellenze del Parco Nazionale. Come gli anni precedenti reciteremo senza sipario, senza luci di scena, senza microfoni: solo noi artisti, il pubblico e la natura. L’emozione è sempre forte e ci auguriamo ogni volta di essere all’altezza delle bellezze che ci circondano”.

Sono previste escursioni con guida per raggiungere la vetta, da Monte San Giacomo (347/0020817), Sanza (347/1743168) e Piaggine (324/6364817). Gratuite sono le escursioni, come lo spettacolo.