Il Vallo di Diano può diventare una destinazione di riferimento per il turismo educativo.

La Rete del Turismo educativo e scolastico sta prendendo forma e questo è il momento giusto per entrarne a far parte. Se operi nel mondo dell’accoglienza, della cultura, dell’agricoltura, dei servizi o della didattica, puoi contribuire a costruire un’offerta territoriale integrata pensata per le scuole di tutta Italia.

Il GAL Vallo di Diano sostiene il percorso con azioni di promozione e accompagnamento dedicato: non è necessario partire già strutturati, ma avere la volontà di fare rete.

Per essere inclusi nella programmazione dell’anno scolastico 2026/2027 è necessario presentare la candidatura entro il 28 febbraio.

Consulta l’avviso sul sito www.galvallodidiano.it e invia la tua adesione. Il Vallo di Diano cresce quando fa sistema.