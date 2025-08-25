Il GAL Vallo di Diano sostiene la rete dei sentieri: aperta la manifestazione di interesse per associazioni e realtà locali per la segnaletica gratuita per cammini e itinerari.

La manifestazione di interesse è rivolta ad associazioni, pro loco, gruppi informali e soggetti che operano sui territori del Vallo di Diano, interessati ad aderire all’iniziativa di fornitura gratuita di segnaletica per cammini e itinerari del territorio.

L’intervento si svolge nell’ambito del progetto europeo “Cammini e Sentieri d’Europa – CAM SENT”, un’iniziativa di cooperazione tra GAL, finalizzata alla valorizzazione delle reti escursionistiche come leva per il turismo sostenibile, la cura dell’accoglienza e la tutela dell’identità territoriale.

Nell’ambito del progetto, il GAL Vallo di Diano mette a disposizione segnaletica gratuita (Targhe di località, Frecce direzionali, Tabelloni informativi, Segnavia) con l’obiettivo di migliorare l’esperienza del camminatore, rafforzare la fruibilità dei percorsi e sostenere concretamente le realtà locali che si impegnano nella gestione dei sentieri.

Una iniziativa che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del Vallo di Diano come destinazione di turismo sostenibile, sicura e accogliente, riconoscendo e sostenendo il ruolo degli attori locali come protagonisti attivi dello sviluppo.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro le ore 23:59 del 27 agosto, a mezzo pec, utilizzando la documentazione disponibile sul sito ufficiale del GAL (CLICCA QUI).

“Questa azione rappresenta una scelta strategica per il nostro territorio: investire nella segnaletica e nella cura dei cammini significa rendere il Vallo di Diano più attrattivo, sicuro e riconoscibile – dichiara il Presidente del GAL Vallo di Diano Angela D’Alto – CAM SENT è un’opportunità per valorizzare la nostra identità e sostenere gli attori locali che, con impegno quotidiano, mantengono vivo il legame tra comunità e territorio”.

“Dopo il bando che è rivolto ai Comuni per la fornitura gratuita di segnaletica, questa iniziativa rappresenta il passo successivo per garantire un coinvolgimento diretto di chi opera alla tutela e valorizzazione della rete dei sentieri. L’obiettivo è rafforzare e sostenere l’azione delle realtà già presenti sul territorio, mettendo a disposizione competenze tecniche e supporto operativo per accompagnare le associazioni nella corretta definizione degli interventi di segnaletica” afferma invece il Coordinatore del GAL Vallo di Diano Italo Bianculli.