Il GAL Vallo di Diano lancia il concorso “Le grandi storie della Biodiversità” rivolto alle scuole
Il GAL Vallo di Diano promuove anche quest’anno il concorso video “Le grandi storie della Biodiversità” rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie dei comuni ricadenti nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
“Raccontare la biodiversità significa imparare a guardare il territorio con occhi nuovi, significa riconoscere le relazioni tra esseri viventi, i paesaggi che cambiano, il legame profondo tra uomo e natura” spiegano dal GAL.
Il concorso è un invito a raccontare attraverso cortometraggi, reportage, videoclip o pillole social la ricchezza naturale e culturale di un territorio riconosciuto come Riserva della Biosfera UNESCO.
Gli interessati dovranno scegliere uno o più aspetti della biodiversità (ecosistemi, relazioni tra organismi viventi, sostenibilità, pratiche tradizionali) e trasformarli in storie capaci di sensibilizzare la comunità e vivere anche sui canali digitali del GAL.
Ai vincitori sono destinate escursioni guidate, laboratori didattici, visite a centri di conservazione per un valore complessivo di 1000 euro per ciascun premio. La scadenza dei termini di adesione è stabilita nel giorno 1 maggio alle ore 13. La premiazione si terrà il 22 maggio nella ricorrenza della Giornata Mondiale della Biodiversità.