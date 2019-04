Il Frecciarossa torna nel Cilento. L’assessore al Turismo Corrado Matera:”La Regione c’è”

Da oggi, 19 aprile, e fino a metà ottobre, il Frecciarossa torna nel Cilento.

Il servizio di Trenitalia prevede una novità: infatti, quest’anno, verrà prolungato così da garantire l’alta velocità fino alla stazione di Sapri per 6 mesi e non solo per i tre mesi estivi. Il tutto però rimane limitato ai soli giorni del fine settimana.

È un risultato che premia un lavoro progettuale iniziato nel 2016.

“E’ stato tra i primi progetti del mio assessorato per lo sviluppo della mobilità turistica – afferma l’assessore al Turismo della Regione Campania Corrado Matera – E’ l’ennesima prova che la Regione c’è”.

– Paola Federico –