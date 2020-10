Il Forum dei Giovani di Padula lancia l’iniziativa di supporto psicologico online “Askolto”

Iniziativa di sensibilizzazione dal Forum dei Giovani di Padula che presenta l’iniziativa “Askolto”.

Si tratta, nello specifico, di uno sportello online di supporto psicologico da parte di esperti del settore.

“Nel corso degli ultimi anni, gli episodi depressivi nei teenager sono aumentati dall’8,1% al 13,2% – spiegano i membri – Durante il periodo di lockdown la percentuale è aumentata ancora, si stima intorno al 30%. In un difficile momento storico come quello attuale, il Forum dei Giovani di Padula si è interrogato su cosa avrebbe potuto fare per supportare chi sta vivendo un momento di difficoltà psicologica.”

Compilando l’apposito modulo è possibile inviare una richiesta in totale e garantito anonimato, e di ricevere una risposta che solo il diretto interessato potrà leggere.

Sui canali social del Forum sarà possibile trovare un link che apre un modulo google: dopo aver inserito un nome utente e una password che garantisce il proprio anonimato ed aver esposto il proprio problema, nel giro di qualche ora verranno caricate le risposte di un esperto in una cartella a cui solo il diretto interessato potrà accedere e leggere la risposta.

Per ulteriori informazioni, qualsiasi dubbio è possibile contattare il Forum tramite Instagram o Facebook.

– Claudia Monaco –