Il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi in visita a Potenza e alla Ferrero di Balvano

Visita in Basilicata, a Potenza, Matera e alla Ferrero di Balvano per il senatore Matteo Renzi. Il fondatore di Italia Viva ha raggiunto la terra lucana nella mattinata odierna.

Una giornata intensa che è iniziata con una serie di incontri con i cittadini e con il mondo produttivo e imprenditoriale sia nella città dei Sassi che nel capoluogo di regione. Renzi ha voluto visitare anche lo stabilimento Ferrero di Balvano, l’unico al mondo dell’azienda che produce proprio in terra lucana gli ormai famosi Nutella Biscuits e tutti i prodotti da forno come le merendine.

Accompagnato dal suo staff nel pomeriggio ha raggiunto Balvano ed ha fatto visita allo stabilimento che offre lavoro a circa 400 dipendenti. Lo stabilimento di Balvano da diversi mesi è oggetto di lavori di ampliamento proprio per la grande risposta positiva avuta dall’immissione sul mercato del biscotto ripieno di nutella. L’obiettivo dell’azienda è quello di passare da 16mila a 33mila tonnellate di produzione all’anno. Ciò vuol dire ampliamento anche in termini di assunzioni.

Per Renzi, poi, destinazione Potenza per presentare il suo ultimo libro, ma anche per ringraziare i candidati e i cittadini che hanno eletto rappresentanti di Italia Viva in 20 dei 26 comuni lucani chiamati al voto.

Matteo Renzi ha avuto modo di conoscere anche il nuovo sindaco di Balvano, Ezio Di Carlo, e la giunta comunale. Da parte degli amministratori il ringraziamento per la gradita visita in terra balvanese. Presente anche il consigliere regionale di Italia Viva, Mario Polese, e diversi sostenitori e amministratori all’esterno dello stabilimento.