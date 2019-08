Il duo “Settembre”, con forti radici a Teggiano, vince il Music Indie Contest 2019 e vola a New York

Il duo campano “Settembre” vince la terza edizione del Music Indie Contest 2019 e parteciperà l’anno prossimo al Sing Off Series 2020 a New York.

“Settembre” è il progetto formato a Londra da due ragazzi campani, la cantante di Teggiano, Angela Cicchetti, ed il chitarrista Ivan Imperiali. A Londra hanno suonato canzoni della tradizione cantautoriale italiana in arrangiamenti originali con chitarra classica e voce e hanno pubblicato un disco omonimo per l’etichetta belga DimDin Records.

Con un sound che attinge dalla canzone d’autore italiana e che richiama la Bossa Nova brasiliana ed il Fado portoghese, testi raffinati e moderni e una forte ricerca della melodia, i Settembre hanno presentato in gara due brani, Teggiano (dedicata al loro paese di origine) e il loro ultimo singolo Luna e Luca.

Il brano “Teggiano” parla di una gemma immersa fra colline verdi coperte da ulivi. È il luogo in cui due amanti si ritrovano dopo lunghi viaggi, come due turisti capitati per caso in un posto magico e fuori dal tempo. È un messaggio d’amore alla propria terra e alla bellezza della vita nelle piccole cose. “Luna e Luca”, invece, è stata presentata per la prima volta dal vivo in diretta televisiva da Red Ronnie a Casa Sanremo durante l’ultimo Festival della canzone italiana. È la storia di due ragazzi di oggi, immersi nelle loro vite, che sognano immaginando il giorno in cui troveranno la loro anima gemella.

Creato da Salvatore Battaglia e Tanino Pisano di Radio Zenith Messina il Music Indie Contest è un festival itinerante per artisti emergenti che da tutta Italia vanno in Sicilia per una settimana esibendosi ogni sera su un palco diverso. In giuria personaggi del mondo della musica come Simone Zani (caporedattore di All Music Italia), Saura Lauricella (Italian Music News), Albert Zappa (Radio Street Messina) e i napoletani Mescalina, tra i partecipanti di Sanremo Giovani 2019.

– Chiara Di Miele –