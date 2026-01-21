Questa mattina negli studi Rai, e più precisamente in diretta da “Uno Mattina News”, è stato presente il dottore Tommaso Pellegrino.

Il Dirigente Medico di Chirurgia Generale e Oncologica presso il Policlinico Federico II di Napoli ha parlato di tumore della mammella e dell’importanza della musica nei luoghi di cura.

“È stata un’occasione preziosa per sottolineare quanto la prevenzione, la diagnosi precoce e i progressi terapeutici siano fondamentali, ma anche per ricordare che la cura non è fatta solo di terapie e protocolli, ma anche di attenzione alle persone. La musica, nei contesti di cura, può diventare uno strumento potente di supporto emotivo, capace di alleviare l’ansia, favorire il benessere e restituire umanità ai percorsi di cura” ha affermato Pellegrino.

Portare questi temi in un programma di grande ascolto per il medico significa “promuovere una visione più completa della salute, che tenga insieme scienza, attenzione alla persona e qualità della vita. Grazie alla redazione per lo spazio e la sensibilità dimostrata”.