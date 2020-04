Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, dott. Massimo Barresi, accompagnato dal Direttore Sanitario, dott. Rosario Sisto, ha fatto visita nel giorno di Pasqua, ai reparti di Pronto Soccorso, Terapia Intensiva, Malattie Infettive e Pneumologia.

“Mai come oggi – ha detto Barresi rivolgendosi agli operatori sanitari ed ai ricoverati – era necessario che sia io che il Direttore Sanitario, non solo a parole ma anche e soprattutto con il nostro esserequi ora, manifestassimo a tutti voi lavoratori e degenti la nostra presenza e vicinanza in questo giorno di Pasqua, in cui nostro Signore ha sconfitto la morte dando a tutti la speranza di una vita nuova. Tutti noi, chi per un motivo e chi per un altro, siamo fisicamente lontani dai nostri cari, dai nostri affetti, per combattere contro un nemico invisibile, subdolo e cattivo che ci sta mettendo a dura prova ma che, siamo certi, con l’impegno, il sacrificio e soprattutto l’amore con cui ogni gesto è compiuto, presto sconfiggeremo“.

Una profonda gratitudine ed un sincero ringraziamento è stato rivolto dai Direttori a tutto il personale per la condivisione e la gioia con cui sono stati accolti. Prima di andare via, inoltre, hanno personalmente visitato i pazienti affetti da Covid-19 intrattenendo con alcuni degenti della Pneumologia un sereno colloquio.

Molto toccante è stato il momento in cui hanno incontrato la sorella del compianto Donato Sabia a cui hanno potuto manifestare tutto il loro rammarico per la triste situazione che la famiglia sta, purtroppo, vivendo.

La visita si è conclusa con l’augurio di una buona Pasqua e l’incoraggiamento ad essere tenaci e fiduciosi in una benevola conclusione della loro degenza.

– Paola Federico –