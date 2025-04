L’Università degli Studi di Salerno ha ospitato l’evento “Università e Territorio. Un rapporto da consolidare” promosso dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES).

L’evento ha rappresentato un’occasione di interlocuzione e di confronto con il mondo del lavoro per approfondire come la formazione universitaria possa fungere da leva verso la creazione e il consolidamento di una cultura imprenditoriale, dinamica e aperta, espressione del territorio e prossima al mondo degli studenti universitari.

Come emerso dai lavori e secondo gli obiettivi del Dipartimento che ha organizzato il convegno, Università e territorio hanno l’esigenza di rafforzare le relazioni in un’ottica di competitività del sistema socio-economico privato e pubblico. L’integrazione, infatti, diventa valore quando produce innovazione e sviluppo e consente di far incontrare soggetti diversi su interessi comuni, favorendo le giovani generazioni nell’avvicinamento al mondo del lavoro.

Il convegno è stato moderato dal giornalista Andrea Pellegrino, Direttore del quotidiano L’Ora della Sera. Dopo i saluti istituzionali del professore Sergio Destefanis, Direttore DISES, e del professore Luigi Aldieri, presidente del Consiglio Didattico SG, si sono susseguiti diversi interventi in rappresentanza di alcune aziende del territorio. Tra i relatori ha partecipato anche il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico.

Ha chiuso il convegno la professoressa Marisa Faggini, delegata all’orientamento in uscita SAO – EGA, che ha ringraziato, oltre le aziende, anche alcuni giovani che hanno portato la loro esperienza avuta nel mondo universitario e poi in quello del lavoro.

Alla fine dell’evento, il Direttore Generale Cono Federico ha espresso la sua soddisfazione per l’importante evento organizzato dal DISES: “Un’iniziativa interessante e, allo stesso tempo, un’occasione importante per ribadire la crucialità del ruolo che l’Università è chiamata a svolgere. L’obiettivo è lavorare in sinergia per crescere insieme e per generare positività come impatto sia sul presente che sul futuro. La formazione universitaria può contribuire a servire i bisogni delle aziende e delle organizzazioni presenti in un territorio con l’obiettivo di renderlo più innovativo e competitivo. Il nostro impegno consiste nel trasmettere agli studenti universitari la nostra vicinanza e l’interesse a creare condizioni favorevoli per la loro crescita nella comunità. Il territorio ha necessità di risorse umane appassionate ed intraprendenti che possano costruire con professionalità il futuro del territorio”.

Si rinnova, pertanto, la collaborazione tra l’Università degli Studi di Salerno e la Banca Monte Pruno.