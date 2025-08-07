La Gelbison è felice di comunicare che Vincenzo Vaccaro, difensore classe 2008 originario di Omignano, ha sottoscritto un contratto della durata di tre stagioni sportive con la Società.

Cresciuto nella Scuola Calcio Cilento Academy e nel settore giovanile della Gelbison, Vincenzo ha sempre dimostrato attaccamento e passione per i colori, diventando un esempio di impegno, serietà e determinazione.

“Questo importante traguardo vuole essere un esempio per tutti i ragazzi del nostro territorio: con lavoro, sacrificio e amore per la maglia, i sogni possono diventare realtà! Avanti così, Vincenzo! La Gelbison è casa tua” è il commento dei vertici della Società.