Il curriculum vitae e il primo colloquio di lavoro. Se ne discute a Buonabitacolo il 24 aprile

L’associazione Fermento di Buonabitacolo organizza un convegno dedicato alla stesura di un curriculum vitae.

L’incontro si svolgerà mercoledì 24 aprile, alle ore 17:30 presso il centro sociale Cupola di Buonabitacolo .

La finalità del convegno è di offrire la possibilità di informarsi a tutti coloro che si stanno affacciando al mondo del lavoro. Durante il convegno saranno illustrate le corrette modalità per compilare un ottimo curriculum vitae.

Grazie alla partecipazione di esperti nel settore, imprenditori, specialisti nella selezione del personale e rappresentanti di Confindustria si parlerà di come presentare la propria formazione e le proprie competenze, come valorizzare le proprie esperienze professionali e, soprattutto, quali errori non commettere per rendere efficace questo strumento.

L’invito è rivolto a tutti coloro che sono in cerca di occupazione, ai laureandi e neolaureati e, in particolare, agli studenti frequentanti le classi quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado. A quest’ultimi verrà rilasciato un attestato di partecipazione convertibile in crediti formativi scolastici.

È consigliato iscriversi entro il 23 Aprile all’email fermentobuonabitacolo@gmail.com .

– Claudia Monaco –