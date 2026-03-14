Una giornata storica quella vissuta dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro che ha dato il via alle celebrazioni del Centenario della fondazione con un ricco programma che ieri ha avuto come scenario la Sala Sanseverino della Certosa di Padula. Una storia di sicurezza e sviluppo partita formalmente il 21 marzo 1926, data della nascita del Consorzio per opera del Comitato promotore che già tre anni prima si era costituito per rendere realtà il recupero delle zone paludose e incolte della piana.

La mattinata si è aperta con la premiazione degli Istituti Scolastici che hanno partecipato al concorso di idee per la realizzazione del logo dedicato al Centenario. A presentare il progetto selezionato dalla commissione, realizzato dal Liceo Artistico “Pomponio Leto” di Teggiano, la studentessa Ines Vassallo accompagnata dalla professoressa Oriana Vertucci.

I lavori, coordinati dalla giornalista di Ondanews Chiara Di Miele, hanno poi preso il via con gli interventi del presidente del Consorzio Beniamino Curcio, della sindaca di Padula Michela Cimino, del vicepresidente della Comunità Montana Vallo di Diano Antonio Pagliarulo, del Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, dell’assessore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Franco Bellomo, del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico e del presidente della Riserva Foce Sele Tanagro Antonio Cuomo.

“Dobbiamo tutelare le sorgenti e rafforzare la presenza delle risorse idriche anche in territori che ne sono ricchi come il Vallo di Diano. Il Consorzio ha una visione strategica e il coraggio per fare grandi progetti. Oggi ho voluto qui una filiera che va dallo Stato agli agricoltori perché diversamente non si va da nessuna parte. Senza sicurezza idrica e idraulica non c’è futuro. C’è bisogno di interventi straordinari oggi come cento anni fa. Abbiamo problemi legati ai cambiamenti climatici e le opere pensate anni fa non ce la fanno più. Si apre una stagione nuova, piena di sfide, che ci impone una nuova progettualità” ha affermato il presidente Curcio, che nel corso della mattinata ha toccato una serie di tematiche care sia al Consorzio che ai consorziati.

“Siamo orgogliosi di partecipare alla cerimonia dei 100 anni del Consorzio di Bonifica, un’istituzione che ha fatto tantissimo per il nostro territorio. Confermo l’impegno della Banca Monte Pruno a collaborare ancora” ha aggiunto il Direttore Generale Cono Federico.

Un secondo tavolo ha poi affrontato la tematica della bonifica e delle emergenze legate alla gestione della risorsa idrica grazie agli interventi di Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI Nazionale, di Vito Busillo, presidente di ANBI Campania, del prof. Alessandro Santini, Ordinario emerito all’Università Federico II di Napoli, di Angelica Catalano, Direttore Generale per le dighe e le infrastrutture idriche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Pasquale Coccaro, ingegnere dell’Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Meridionale, di Enrico Frittelli, architetto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste/CREA, di Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti, di Corrado Matera, presidente della Commissione Bilancio in Regione Campania, di Francesco Vincenzi, presidente ANBI Nazionale, delle assessore regionali all’Agricoltura e all’Ambiente Maria Carmela Serluca e Claudia Pecoraro. Le due componenti dell’esecutivo regionale hanno mostrato un particolare interesse agli argomenti trattati, facendosi portavoce in Regione delle istanze partite nel corso dei lavori. Sono inoltre intervenuti gli onorevoli Attilio Pierro e Piero De Luca e il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante.

Nel pomeriggio l’evento, molto partecipato, è proseguito con i riconoscimenti ai familiari dei membri del Comitato promotore, agli ex amministratori ed ex dipendenti oltre che a quelli attuali e ai lavoratori dell’ente di bonifica.

Inoltre sono intervenuti Emilio Sarli, Direttore amministrativo del Consorzio che ha ripercorso la genesi e gli obiettivi del Comitato promotore e Mariano Lucio Alliegro, Direttore Generale del Consorzio che ha sviluppato il suo intervento sul ruolo che l’ente è chiamato a svolgere nel futuro. Presenti il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro Padre Antonio De Luca, il Capitano Veronica Pastori, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, il Tenente Colonnello Marcello Russo, Comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e numerosi Sindaci del comprensorio.

Al termine della cerimonia il taglio della torta realizzata dal Maestro Pasticciere Domenico Manfredi della Pasticceria D’Elia di Teggiano.