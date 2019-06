Si è tenuto ieri sera, presso l’aula consiliare di Padula, il Consiglio comunale. Prima di iniziare la discussione dei vari punti all’ordine del giorno, tutta l’Amministrazione ha fatto gli auguri al sindaco Paolo Imparato per essere subentrato nel Consiglio provinciale di Salerno.

Durante il consiglio si è discusso di vari punti, come il riconoscimento del debito fuori bilancio all’avv. Francesco Cavallone e all’avv. Francesco Alliegro per delle spese legali ancora non pagate dal Comune e il Consiglio ha approvato all’unanimità il loro saldo con debito fuori bilancio.

Il Consiglio ha approvato a maggioranza anche l’affidamento in concessione del servizio per la riscossione della tassa sull’occupazione delle aree pubbliche. Si da’ così il via alla modifica del servizio gestionale per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Durante la seduta l’assessore Filomena Chiappardo ha letto una relazione sul riconoscimento dell’autonomia speciale della Certosa di San Lorenzo. La richiesta dell’autonomia nasce su proposta dell’ex direttrice Annamaria Romano e dell’attuale direttrice Tommasina Budetta che hanno spinto il Comune ad avviare l’iter il riconoscimento dell’autonomia.

“La Certosa di San Lorenzo è concretamente al centro del territorio e non più corpo isolato – afferma l’assessore Chiappardo – e l’Amministrazione comunale lavora con impegno quotidiano affinché l’immagine della Certosa e dell’intero sistema museale, diventi sempre più ricca di qualità. Gli ottimi risultati raggiunti ci hanno convinto che alla Certosa di San Lorenzo possa essere riconosciuta l’autonomia speciale continuando cosi il percorso di valorizzazione del sito Unesco“.

– Elena Francesca Comuniello –