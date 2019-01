Il Comune di Sapri stipula accordo con il Banco delle Opere di Carità per aiutare le famiglie bisognose

Un importante accordo di collaborazione è stato stipulato tra l’Amministrazione comunale di Sapri e l’associazione di volontariato “Banco delle Opere di Carità” per far fronte alla crisi economica che negli ultimi anni ha colpito le fasce più deboli che improvvisamente si sono ritrovate senza alcun reddito.

A tal proposito l’Amministrazione guidata dal primo cittadino Antonio Gentile ha approvato lo schema di accordo di collaborazione che si basa su di un contributo annuo di 9mila euro, che il Comune di Sapri verserà all’associazione, con lo scopo di assistere per l’anno in corso 180 famiglie sapresi in difficoltà economica e sociale, preventivamente individuate dai Servizi Sociali locali.

Alle famiglie che si trovano in una particolare situazione di disagio verrà consegnato dall’associazione ogni mese, gratuitamente, un “pacco alimentare” contenente generi di prima necessità.

“L’Amministrazione comunale non può rimanere insensibile di fronte a tale fenomeno che possiamo definire di nuova povertà, rispetto al quale gli ordinari mezzi utilizzati purtroppo risultano inadeguati – ha dichiarato il sindaco – Da anni il Comune di Sapri promuove iniziative, come la distribuzione di generi alimentari, per dare sostegno alle famiglie più bisognose che si trovano in uno stato di indigenza e in chiare difficoltà economiche e sociali, considerando soprattutto il particolare momento di crisi che stiamo vivendo”.

