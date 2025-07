Il Comune di San Rufo punta a semplificare l’accesso ai servizi pubblici e a migliorare la comunicazione istituzionale con l’introduzione di MyCity, un’applicazione gratuita già adottata da numerosi altri Enti locali in Italia.

Disponibile per dispositivi Android e iOS, MyCity consente ai cittadini di consultare in tempo reale avvisi, notizie, aggiornamenti su eventi e informazioni utili sui servizi comunali. L’app include anche una funzione per inviare segnalazioni direttamente all’Amministrazione, riducendo così la necessità di recarsi fisicamente negli uffici comunali.

La versione multicomune dell’app permette agli utenti di selezionare San Rufo come comune di riferimento, ricevendo esclusivamente contenuti relativi al proprio territorio.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Marmo invita i cittadini a scaricare l’app dai principali store digitali e a utilizzarla per restare informati e partecipare in modo più diretto alla vita amministrativa.