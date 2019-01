Il Comune di Eboli avvia un progetto di prevenzione per gli alunni delle scuole elementari

Una crescita sana, aiutata dalla prevenzione, che dia certezze ai bambini e sicurezza alle famiglie, specie quelle con minori possibilità. È la filosofia di un programma di intervento che coniuga ambiente, alimentazione e salute, rivolto soprattutto ai bambini.

Il progetto è proposto dall’associazione AM-A.A. in collaborazione con il Comune di Eboli, gli istituti scolastici e le stesse famiglie.

“Le difficoltà legate all’apparato visivo si manifestano nei primi anni di età – ha spiegato il presidente dell’associazione Giovanni Agosto – Per questo il primo intervento programmato è stato battezzato ‘Occhio alla vista’, una sorta di screening rivolto agli alunni delle classi IV e V. Poi saranno date indicazioni alle famiglie, per eventuali interventi, in collaborazione con le scuole e con il supporto del Comune”.

L’associazione punta alla piena collaborazione con Amministrazione e scuole, ma anche su esperti, a cominciare da Francesco Forlano insieme con il sindaco Massimo Cariello, l’assessore Angela Lamonica ed il presidente della Commissione Attività Produttive Cosimo Naponiello.

“Ho aderito all’associazione ed all’iniziativa – ha dichiarato Forlano – perché riconosco il valore della crescita, che interessa tutti noi, come genitori e come operatori e per questo porto la mia esperienza nel progetto”.

“Alziamo sempre più l’asticella dell’attenzione per scuole, bambini e famiglie – ha detto il sindaco di Eboli Massimo Cariello – La prevenzione è fondamentale nella fase di crescita ed in questo modo sosterremo anche famiglie con minori possibilità, in modo da garantire salute e benessere a tutti”.

– Claudia Monaco –