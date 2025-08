Il Comune di Caggiano vicino alle famiglie con una riduzione della TARI 2025 sulle utenze domestiche. Un aiuto concreto che potrà essere richiesto con istanza da presentare entro le ore 12.00 del 18 agosto.

“Stiamo vivendo un periodo molto difficile con continui aumenti delle bollette e dei prezzi. L’Amministrazione comunale di Caggiano, sempre attenta all’aiuto concreto verso le fasce più deboli della nostra comunità, anche quest’anno prevede delle riduzioni importanti sulla tariffa totale (fissa+variabile) della TARI (Tassa Rifiuti) per le famiglie” fa sapere il sindaco Modesto Lamattina.

Su istanza dell’interessato si potrà chiedere una riduzione pari a -60% per nuclei familiari con ISEE fino a 6.500 euro, -40% per nuclei familiari con ISEE da 6.500 a 8.500 euro, -30% per nuclei familiari con ISEE da 8.500,01 a 10.000 euro e -20% per nuclei familiari con ISEE da 10.000,01 a 12.000 euro.

Per scaricare il modulo CLICCA QUI

La riduzione sarà applicata solo se il richiedente sia in regola con i versamenti TARI precedenti.