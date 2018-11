Il Comune di Agropoli aderisce alla Festa dell’Albero 2018

Anche per il 2018, il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Adamo Coppola, rinnova la partecipazione alla “Festa dell’Albero“, giornata dedicata all’ambiente e alla sensibilizzazione del patrimonio naturale.

Diverse le associazioni del territorio che prenderanno parte all’iniziativa, le quali, insieme alla Regione Campania offriranno le piantine di quercia che verranno piantumate nei luoghi appositamente individuati. Verranno coinvolti anche gli alunni frequentanti le scuole del territorio.

“Siamo molto sensibili alle tematiche ambientali – affermano il sindaco Adamo Coppola e l’assessore all’ambiente, nonché vicesindaco Elvira Serra – e non potevamo non aderire anche quest’anno alla Festa dell’Albero, un’iniziativa fatta specie per i più piccoli, per impiantare dentro di loro il seme della speranza che il futuro sia contraddistinto da pieno rispetto dell’ambiente e della natura“.

Questo il calendario con gli orari:

– ore 9.00 Scuola Mattine – ore 10.30 Scuola Cannetiello – ore 12.00 Istituto Comprensivo Agropoli-S.Marco (Piazza della Repubblica); venerdì 23 novembre – ore 10.00 Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo”.

– Paola Federico –