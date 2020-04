Il compleanno virtuale ai tempi del Coronavirus. L’idea del Maestro Pino Pinto che è già diventata una moda

Da anni il Maestro Pino Pinto fa divertire le persone nei momenti più importanti della loro vita. Festeggiare il compleanno, soprattutto il diciottesimo, per tutti è un’occasione speciale e tanto aspettata. Purtroppo in piena emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19 non è permesso organizzare ricevimenti nei locali o creare assembramenti e sono tanti i giovanissimi che in queste settimane non potranno essere protagonisti della loro festa di 18 anni, ma numerose sono anche le altre persone che vorrebbero abbracciare gli amici prima di spegnere le candeline e purtroppo dovranno rinunciarvi.

In questo periodo, però, abbiamo imparato che il calore dell’affetto si può sentire anche a distanza, che l’amicizia può essere comunque forte pur se non condivisa nella stessa stanza, allo stesso tavolo o in un locale. Così Pino Pinto, noto per le sue idee originali, ha pensato che proprio adesso non poteva far mancare il suo supporto nelle feste di compleanno e ha ideato un nuovo modo per festeggiare in queste settimane di isolamento.

Sono già in molti, infatti, coloro i quali hanno risposto in maniera positiva all’idea di festeggiare in diretta Fb sulla pagina ufficiale di Pino Pinto tagliando la torta davanti agli amici, pur se lontani, e ricevendo videomessaggi, dediche musicali, auguri in tempo reale. La festa di compleanno in diretta su Fb viene presentata e coordinata da Pino Pinto che raccoglie i messaggi di amici e parenti, suona per il festeggiato e trasmette i video preparati dalle persone care per augurare “Buon compleanno”. Soltanto ieri, ad esempio, è stato festeggiato un compleanno virtuale a New York, dopo la richiesta giunta da genitori italo-americani.

“E’ un momento particolare – afferma il Maestro Pinto – e quasi tutti i ricevimenti sono stati annullati. Molti, soprattutto giovanissimi, mi hanno chiamato in lacrime a causa della festa di compleanno da dover rimandare. Restava la torta da tagliare in casa con i genitori, ma sarebbe stato tutto troppo limitato. Ho pensato a come poterli rendere felici e a come aiutare i genitori che vogliono festeggiare i propri figli. Il compleanno virtuale dura circa un’ora e a volte anche di più. E’ diventato subito una moda e si stanno moltiplicando. Sono a disposizione di tutti coloro i quali vogliono festeggiare questo momento importante, con la certezza che presto ritorneremo insieme a divertirci insieme“.

Per organizzare il compleanno virtuale dei propri figli o amici è necessario contattare in anticipo il Maestro Pino Pinto attraverso il suo profilo Fb.

– Chiara Di Miele –