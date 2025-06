Il Generale di Divisone Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri “Campania” di Napoli, ha fatto visita alle Compagnie Carabinieri di Sala Consilina e di Sapri, importanti presidi del Vallo di Diano e del Cilento.

L’alto Ufficiale è stato ricevuto dai Comandanti di Compagnia, i Capitani Veronica Pastori e Francesco Fedocci, e da una rappresentanza di personale dei vari reparti dell’Arma operanti nel vasto territorio a sud del capoluogo provinciale.

Il Generale La Gala ha ringraziato tutti i militari per l’impegno quotidianamente profuso nel servizio d’Istituto in aree geografiche complesse, caratterizzate da molteplici e variegati fenomeni criminali. Ha inoltre espresso apprezzamento per il costante impegno a tutela della collettività, invitando tutti al rigoroso contrasto dei reati contro il patrimonio, per garantire un elevato livello di sicurezza urbana e assicurando sostegno alle vittime di reato.

Il Generale ha inoltre esortato i suoi carabinieri ad avere sempre un atteggiamento mentale partecipativo e rasserenante per la cittadinanza per migliorare l’attività di operatori della sicurezza e tutori delle leggi.

“Per raggiungere gli obiettivi istituzionali -ha affermato – occorre consapevolezza del delicato ruolo di tutori della sicurezza sociale, promuovendo inoltre la creazione di ambienti di lavoro sereni e caratterizzati da coesione interna, quale migliore presupposto per aumentare efficienza e produttività”, rimarcando “l’assoluta importanza del servizio quotidiano a tutela del cittadino, sempre assicurato dalle Stazioni Carabinieri anche nelle comunità più piccole”.

Il Comandante della Legione ha concluso la visita con la rituale foto ricordo, augurando a tutti i carabinieri buon lavoro.