Il Circolo Legambiente Ancel Keys Torchiara lancia la campagna “Nel Cilento botti solo a tavola”

Il Circolo Legambiente Ancel Keys Torchiara – Alto Cilento lancia una simpatica campagna di sensibilizzazione in occasione delle festività natalizie dal nome “Nel Cilento botti solo a tavola!“, un appello che parte dal Circolo e diventa un messaggio importante per tutti i cittadini.

“Il Cilento è una zona ricca di natura mozzafiato rinomata per le sue bellezze – afferma Adriano Maria Guida, presidente del Circolo – l’augurio è che si abbia maggiore consapevolezza del nostro meraviglioso territorio, in modo tale da poter trascorrere delle feste nel rispetto dell’ambiente. Anche quest’anno invitiamo le Amministrazioni comunali a promulgare le opportune ordinanze per vietare l’accensione di artifici pirotecnici; non tutti sanno che questa semplice azione, oltre ad essere pericolosa, è causa di inquinamento e arreca molti danni agli animali“.

Il Circolo propone un’iniziativa che vuole essere anche una provocazione. “Sostituite i consueti botti di fine anno acquistando prodotti autoctoni dalle qualità indiscusse – continua Guida – per lanciare un segnale forte di ecosostenibilità e amore verso la propria terra e le proprie origini“.

– Paola Federico –