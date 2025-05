Il Chelsea dell’allenatore salernitano Enzo Maresca ha vinto la Conference League 2024/25 battendo 4-1 il Betis Siviglia nella finale giocata in Polonia.

I londinesi diventano così il primo club a vincere tutte le principali competizioni maschili a livello europeo: Champions League nel 2012 e nel 2021, Europa League nel 2013 e nel 2019, Coppa delle Coppe nel 1971 e nel 1998, Supercoppa Europea nel 1998 e nel 2021.

Un successo che interessa anche il territorio salernitano: Maresca è nato a Pontecagnano. Vanta 490 presenze in Serie A, B, Liga, massimo campionato greco e First Division con il West Bromwich dal 1998 al 2000. Ha giocato nel Cagliari, nel Verona, ma anche con Juventus, Bologna, Piacenza, Fiorentina e Palermo. All’estero con Siviglia, Malaga, Olympiacos e West Bromwich. Nel 2017 ha smesso di giocare e ha dato il via alla carriera da allenatore facendo il vice all’Ascoli in Serie B per poi entrare nello staff tecnico del Siviglia.

Poi è volato in Inghilterra, prima al West Ham come vice e in seguito al Manchester City iniziando come tecnico delle giovanili per poi entrare nello staff di Guardiola nella stagione 2022/23. Inoltre è stato primo allenatore al Parma. Questo è il primo titolo internazionale della carriera.

“Una grande gioia” è stato il commento dell’allenatore dopo la conquista della Conference League.