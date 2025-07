Ha trionfato il Chelsea del salernitano Enzo Maresca alla finale della Coppa del mondo per club FIFA (FIFA Club World Cup) in cui ha battuto il Paris Saint Germain per 3 – 0.

E’ stata una partenza aggressiva quella del Chelsea che ha provato a mettere in difficoltà il Psg giocando una gara spavalda. Il primo gol, infatti, è arrivato al 22′ grazie a Palmer. Non è passato molto tempo che il calciatore è riuscito a battere nuovamente Donnarumma facendo entrare in rete la palla al 30’.

Quella di stasera pare una meritatissima vittoria per il Chelsea che ha giocato con grandissima densità: la squadra di Maresca non ha concesso né tempo, né spazio ai parigini. Al 43′ è arrivato anche il terzo e definitivo gol del Chelsea con la rete di Joao Pedro su assist di Palmer.

All’inizio del secondo tempo il Paris Saint Germain è andato vicinissimo al gol, dopo una bella azione di Doué con palla in mezzo, Dembelé non ha colpito in maniera pulita e Sanchez l’ha parata. Il Chelsea ha continuato a mantenere il possesso mandando a vuoto qualsiasi tentativo di pressione da parte del Psg. Con 3 reti il Chelsea si aggiudica il titolo di campione del mondiale dei club.

Annata da incorniciare per Maresca che, oltre a questo prestigioso traguardo, a maggio ha vinto la Conference League con la squadra degli inglesi. Nato a Pontecagnano Faiano ha iniziato la sua carriera da calciatore centrocampista in Serie A per poi giocare con squadre europee. Il primo contratto da allenatore lo ha firmato invece nel maggio 2018 con il club londinese del West Harm per poi passare al Manchester e proseguire la sua strada fino a qui.

Lavoro e buon senso, pare siano queste le direttrici su cui viaggia Enzo Maresca per ottenere i risultati calcistici. In soli 14 mesi dalla promozione in Premier, il salernitano ha stupito gli esperti di calcio: 45enne dalla crescita continua, che non pensa di essere arrivato, come ha dichiarato tempo fa.