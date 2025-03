Il Centro polidiagnostico Geomedical di Lauria ha recentemente ospitato un incontro significativo tra il fisioterapista Luigi Novello, l’allenatore Michele Di Piedi e il difensore centrale Admonio Vicente Gomes dell’Europa FC.

Dal Centro chiariscono quale sia l’intenzione: “Questa occasione ci dà modo di sottolineare l’importanza della collaborazione tra strutture mediche specializzate e club sportivi per garantire il benessere degli atleti, sia nei momenti di successo che durante le sfide legate agli infortuni”.

Il fisioterapista Novello vanta una collaborazione trentennale con l’allenatore Michele Di Piedi, una lunga relazione professionale che evidenzia la fiducia reciproca e l’efficacia del lavoro congiunto nel mantenimento e nel recupero della forma fisica degli atleti.

Il calciatore Admonio ha quindi ricevuto una visita specialistica da Geomedical e ha condiviso le sue impressioni sulla struttura: “Ho avuto un’ottima prima impressione – ha affermato – Entrando sono stato accolto bene e l’impatto è stato molto positivo. Ho parlato con il dottore di tutto ciò di cui avevo bisogno e, nonostante qualche piccola difficoltà linguistica, la conversazione è andata molto bene.”

Ha inoltre espresso speranza per un rapido recupero: “Spero che dopo il trattamento presso Geomedical il recupero sia possibile nel più breve tempo possibile, così da poter tornare al lavoro al più presto e raggiungere il nostro obiettivo nelle competizioni europee.”

La collaborazione tra Geomedical e l’Europa FC rappresenta un modello di come le strutture sanitarie e i club sportivi possano lavorare insieme per garantire il massimo supporto agli atleti, sia nei momenti di successo che nelle sfide legate agli infortuni. Questa collaborazione è solo un esempio delle numerose iniziative che Geomedical sta mettendo in campo per avvicinarsi sempre di più al mondo dello sport, affiancando squadre, atleti e professionisti in un percorso condiviso di salute e performance ottimali.

La Geomedical sta lavorando per ampliare il proprio network, creando sinergie con realtà sportive di ogni livello e disciplina. L’obiettivo è offrire un supporto completo, che non si limiti alla cura e alla riabilitazione, ma che comprenda anche la prevenzione e l’ottimizzazione della condizione fisica degli atleti, favorendo una ripresa rapida ed efficace.

Ai servizi di Geomedical dedicati alla Medicina dello sport si aggiungono le competenze del dottore Michele Argondizzo, medico specializzato con oltre 30 anni di esperienza nel settore. Laureato in Medicina e Chirurgia presso “La Sapienza” di Roma e specializzato in Medicina dello Sport a Napoli, ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse strutture sanitarie, tra cui l’ASL di Cosenza. È stato ispettore medico anti-doping, docente in Traumatologia sportiva e relatore in numerosi convegni. Membro di società scientifiche come la Federazione Medico-Sportiva Italiana (FMSI) e la Società Italiana di Cardiologia dello Sport (SIC-SPORT), ha partecipato a corsi di aggiornamento e master su tematiche come scoliosi, patologie vertebrali, infiltrazioni intra-articolari e mesoterapia.

