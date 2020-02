Il bus d’epoca delle Autolinee Curcio in un episodio de “L’amica geniale 2” in onda su Raiuno

Il bus delle Autolinee Curcio di Polla in scena nella fiction “L’Amica Geniale 2 – Storia del Nuovo Cognome” su Raiuno.

Si tratta di un FIAT 626 del 1947, scelto dai produttori della serie tra i tanti presenti in Italia. Già nella prima serie, il bus era stato scelto.

La fiction è un racconto di oltre sessant’anni della vita di Elena Greco “Lenù” e Raffaella Cerullo “Lila”, migliori amiche e peggiori nemiche, ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, tratto dai bestseller di Elena Ferrante.

Nella nuova serie Lila è convolata a nozze e vive una dolorosa vita matrimoniale mentre Elena è una studentessa modello. Nonostante le soddisfazioni a scuola, però, capisce di non essere felice nè dentro nè fuori al rione.

Il bus d’epoca delle Autolinee Curcio appare nella 5^ puntata. Le due amiche discutono animatamente: Lila, infatti, decide di lasciare il marito per inseguire l’affascinante Nino Sarratore. Lenù, da sempre innamorata di Nino, cerca di far ragionare l’amica.

Le Autolinee Curcio sono state selezionate e contattate dopo che i produttori della fiction hanno visto il pullman d’epoca in scene di altri film, tra cui “Tutti i soldi del mondo” di Ridley Scott, “Mio fratello è figlio unico” di Daniele Luchetti e nella serie “Tutti pazzi per amore” trasmessa in prima visione su Rai 1 dal 7 dicembre 2008 al 1° gennaio 2012.

– Claudia Monaco –