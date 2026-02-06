C’è un pezzo di Basilicata alla cerimonia di apertura del grande evento Milano-Cortina 2026.

Il ballerino potentino Claudio Coviello sarà uno dei protagonisti della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina in programma questa sera alle 20.

Primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, Coviello sarà sul palco con la collega Antonella Albano e con altri settanta danzatori. Si esibiranno in un tributo all’arte italiana, alla bellezza e all’armonia con riferimenti all’opera dello scultore Antonio Canova.

La coreografia sarà curata da Sasha Riva e Simone Repele. “Sono orgoglioso di prendere parte alla cerimonia e di portare un po’ di Basilicata alle Olimpiadi”, ha detto Coviello.

La cerimonia si svolgerà allo stadio San Siro di Milano e vedrà la partecipazione di artisti internazionali come Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore.

Sarà trasmessa in tutto il mondo e sarà visibile sulla Rai e in streaming su Rai Play, oltre ad altri canali televisivi e piattaforme.