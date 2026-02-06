Si terranno lunedì 9 febbraio i funerali di Diego Palladino, il 57enne di Lauria che ha perso tragicamente la vita in seguito ad un incidente sul lavoro a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma.

L’uomo stava effettuando interventi di manutenzione e pulizia dei silos all’interno di un’azienda del posto quando è stato travolto da materiale grezzo. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo.

La salma giungerà presso la propria abitazione domani mentre l’ultimo saluto sarà dato lunedì alle 10 presso il Santuario Diocesano “Beato Domenico Lentini”.