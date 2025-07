Il Cardinale Matteo Zuppi domenica 7 settembre presiederà la Celebrazione Eucaristica in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Sacro Monte di Viggiano.

La Celebrazione Eucaristica si terrà alle ore 11 in piazza Papa Giovanni XXIII.

“La presenza del Cardinale Zuppi rappresenta un segno di particolare vicinanza della Chiesa italiana alla comunità lucana, nel cuore di una tradizione mariana che unisce fede popolare, devozione autentica e cammino ecclesiale” questo il commento dell’Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano- Marsico Nuovo, Mons. Davide Carbonaro.

“Accogliere il Presidente della CEI nella nostra terra, ai piedi della Madonna del Sacro Monte è un segno di comunione con tutta la Chiesa in Italia – ha proseguito il Vescovo -. La sua presenza è un dono per le nostre comunità chiamate ad annunciare il Vangelo con fiducia. Affidiamo alla Madonna di Viggiano il ministero del Cardinale Zuppi, perché lo accompagni con la sua materna protezione nel servizio alla Chiesa in Italia”.