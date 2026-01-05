Mercoledì 7 gennaio in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans Montana.

Ad annunciarlo è il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a seguito dell’incendio di Capodanno in cui hanno perso la vita anche sei giovanissimi italiani.

“In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio” afferma il ministro Valditara.