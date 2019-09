Il 6 ottobre, alle ore 9.00, sul colle Ballera a Salerno, avrà luogo il primo Bunker Tour Salerno, un percorso di trekking alla riscoperta delle vecchie postazioni militari del secondo conflitto mondiale.

L’evento, organizzato dall’Associazione Storico Culturale Avalanche 1943, il museo MOA di Eboli, il gruppo Esplorando la Campania, l’Associazione nazionale maestri del lavoro di Salerno, il gruppo detectoristi campani, ha lo scopo di far riscoprire luoghi ormai dimenticati che hanno segnato in modo significativo la nostra storia. Inoltre si vuole cercare di rivalutare colle Bellara, un’area della città di Salerno ormai abbandonata, ma che nasconde tanti tesori.

Durante il percorso i soci delle associazioni organizzatrici guideranno i visitatori attraverso quei luoghi che hanno fatto la storia, si potranno vedere i rifugi anti aerei, le postazioni e i bunker del vecchio caposaldo militare italiano. Il viaggio immerso nella natura verrà intervallato con le spiegazioni e i racconti di Pasquale Capozzolo, Giuseppe Gaeta e altri organizzatori; il tutto in un paio d’oro che si concluderanno con la visita all’interno di uno dei bunker difensivi.

L’evento rientra nel progetto Mappami Salerno (Mappatura delle postazioni militari) dell’Associazione Avalanche 1943 e del museo MOA, progetto che ha appunto lo scopo di mappare e censire tutte le postazioni militari edificate nella provincia di Salerno, dai vari eserciti che durante le due Guerre Mondiali hanno occupato l’area salernitana.

Gli organizzatori consigliano a chi avesse intenzione di partecipare di premunirsi di scarpe da trekking o altre calzature adatte a percorsi sterrati, pantalone lungo, cappello, acqua, una torcia e, se se ne sente il bisogno, un bastone per agevolare la camminata nei punti più difficoltosi.

L’evento è completamente gratuito ed aperto a tutti. Per partecipare basta prenotarsi al numero 331/9448458 o via mail all’indirizzo avalanche1943@libero.it. I minori di età inferiore ai 16 anni dovranno essere accompagnati dai genitori. L’appuntamento è alle ore 9.00 a Salerno nell’incrocio tra via Belvedere e via Ennio D’Aniello, oppure nei pressi del bunker nella curva a gomito in via Belvedere.