Il 5 e 6 ottobre la Mela di AISM scende in piazza come ogni anno per una delle manifestazioni italiane più importanti di raccolta fondi per combattere la sclerosi multipla.

“Facciamo sparire la sclerosi multipla” è il motto che ha smosso decine e decine di volontari uniti per questo unico obiettivo con un hashtag perfetto: #SMuoviti.

A fronte di un piccolo contributo di 9 euro, sarà possibile acquistare i sacchetti de “La Mela di AISM” e sostenere la ricerca.

La sclerosi multipla (SM) è una delle malattie neurologiche più gravi ma anche più comuni. È imprevedibile, provoca disabilità e non se ne conoscono le cause. Colpisce di più le donne e i giovani. La cura definitiva, purtroppo non c’è e arriverà solo quando saranno chiari tutti i fattori che la scatenano.

Molte le piazze della provincia di Salerno in cui saranno presenti i volontari AISM e dove sarà possibile acquistare le mele in vari centri: Buonabitacolo (associazione Armonia), Montesano sulla Marcellana (piazza Scalo) Caselle in Pittari (piazza centrale), Marina di Camerota (Piazza San Domenico), Eboli (Piazza della Repubblica).

Anche nelle piazze del Potentino sarà possibile acquistare le mele: Avigliano, Balvano, Baragiano, Brienza, Corleto Perticara, Muro Lucano, Marsico Nuovo, Oppido Lucano, Paterno, Pescopagano, Satriano di Lucania, Tramutola.

A Potenza i volontari saranno presenti anche nell’ospedale San Carlo, in Piazza Mario Pagano e nelle parrocchie dei rioni.

– Claudia Monaco –