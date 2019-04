Venerdì 5 aprile il Comune e la Pro Loco di San Gregorio Magno accoglieranno una delegazione del Comune di Valdobbiadene nel borgo di via Bacco.

Gli amici veneti saranno accompagnati lungo un percorso gastronomico e culturale che li inviterà a scoprire le tradizioni e i sapori gregoriani.

L’evento, come recita la locandina, simboleggia un “Abbraccio Gregoriano” che andrà a sancire un patto d’amicizia tra i due Comuni, accomunati tra l’altro dallo stesso Santo patrono, San Gregorio Magno. L’obiettivo è quello di innescare un proficuo rapporto di collaborazione tra terre geograficamente lontane ma culturalmente vicine che, di certo, innescherà un processo mutua crescita.

Gli ospiti saranno accolti alle ore 16.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di San Gregorio Magno e successivamente saranno accompagnati nella visita della Chiesa Madre anche attraverso racconti storici sul Borgo di via Bacco. Dopo l’aperitivo nel Palazzo Mele, l’inizio del percorso enogastronomico è previsto per le ore 19.00 e vedrà l’intrattenimento musicale del Gruppo Folklorico Gregoriano e della “Oh per Bacco band“.

– Paola Federico –