La quarta proiezione del cortometraggio “Concorso Pubblico”, scritto, diretto e prodotto da Nicola Salvati, si terrà a Castellabate, nella suggestiva cornice del Castello dell’Abate, il 5 agosto alle ore 21:30.

Dopo il successo riscosso nelle prime tre presentazioni, il corto approda nel cuore del Cilento con una serata che si preannuncia coinvolgente e ricca di spunti di riflessione.

Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, e dell’assessore alla Cultura, Luigi Maurano. Sarà inoltre presente anche il sindaco del Comune di Mercato San Severino, Antonio Somma, città natale del giovane regista che ha sostenuto e supportato il proprio concittadino nella realizzazione di questo corto.

La realizzazione del cortometraggio è stata fortemente sostenuta dall’Associazione Teatro Popolare Montorese, diretta da Alfonso De Vita, che ha ricoperto anche il ruolo di segretario di produzione. La tematica affrontata ha attirato l’interesse di numerosi enti che hanno concesso il proprio patrocinio morale: la Regione Campania, la Provincia di Avellino, i Comuni e le Pro Loco di Montoro e Mercato San Severino, oltre al recente sostegno del Comune di Castellabate.

Il giovane regista Nicola Salvati, originario dell’agro Nocerino-Sarnese, è laureato con il massimo dei voti in Scienze dello Spettacolo e della Produzione Multimediale, nonché diplomato in Organo e Composizione Organistica.

“L’idea di questo cortometraggio – ha dichiarato – è nata per rendere giustizia a tutti quei giovani che aspirano oggi al famigerato posto fisso nel mondo della scuola e alla piaga del precariato che in questo campo affligge giovani e meno giovani; inoltre, ci si imbatte spesso in personaggi senza umanità, i quali, sicuri del loro posto fisso, si sentono in diritto di trattare con arroganza e superficialità i giovani candidati. Spero di poter far ridere e riflettere insieme. Ringrazio sinceramente il Comune di Castellabate e il Sindaco Marco Rizzo per il prezioso supporto dato a questa iniziativa: è un onore poter proiettare il nostro lavoro in un luogo così carico di storia e cultura”.

Il cast è ampio e variegato: tra gli attori figurano volti noti come Antonio Fiorillo – già visto in Benvenuti al Sud, girato proprio a Castellabate – ed Eva De Rosa, oltre a interpreti provenienti da tutta la Campania: Orlando Rea e Alessandro Esposito da Napoli, Alfredo Tucci da Caserta, Stefania Iannella da Benevento, Manuela Caliano da Avellino, Elena Amore, Assunta Salerno e Camilla Trotta da Salerno. Presenti anche attrici del territorio montorese e collaboratrici dell’associazione promotrice, tra cui Emilia Bruno, Carmela Peluso e la stessa Manuela Caliano di Solofra.

La produzione esecutiva è stata curata da Giuseppe Iadonisi di Caserta, mentre le musiche originali portano la firma di Nicola e Antonio Salvati. Dopo la proiezione, il pubblico sarà invitato a partecipare a un dibattito per approfondire le tematiche emerse nel corto, moderato dai giornalisti Vincenzo e Carmine Pecoraro.

Le prime tre proiezioni del cortometraggio si sono tenute il 29 dicembre 2024 a Montoro (AV), il 4 Gennaio 2025 presso l’aula consiliare di Mercato San Severino (SA) e il 24 aprile 2025 al Theatr’ON di Napoli, tutte accolte con grande partecipazione e apprezzamento da parte del pubblico.

Il regista ha inoltre annunciato che “Concorso Pubblico” è stato proposto a diversi concorsi e che nuovi progetti sono già in cantiere.