Importante iniziativa promossa dal Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro volta a valorizzare e premiare i talenti che si sono maggiormente distinti a livello nazionale ed internazionale nei diversi campi della società civile, tra cui ambiente, cultura, musica, giornalismo e sport.

Con l’obiettivo di celebrare l’eccellenza e promuovere l’ispirazione, infatti, il Lions Club ha deciso di istituire un premio dedicato a personalità provenienti dal territorio che, con il loro impegno e talento, hanno raggiunto risultati di straordinario rilievo nel panorama globale.

Il Consiglio direttivo del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro, presieduto dalla dottoressa Maria Vittoria Maradei, sabato 30 maggio consegnerà il premio al musicista e compositore Antonio Caggiano, originario di Polla, artista di riconosciuto prestigio internazionale, a Carmine Pinto, originario di Padula, membro di prestigiosi comitati scientifici italiani ed internazionali, punto di riferimento nel panorama della ricerca storica e attuale Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici presso l’Università di Salerno, a Giuseppe Ippolito, per oltre vent’anni Direttore Scientifico dell’Istituto nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, a Giuseppe Ungherese, naturalista, ricercatore e protagonista dell’impegno civile ed ambientale contemporaneo, punto di forza di Greenpeace Italia, a Tonia Cartolano, caporedattrice di Sky Tg24, una delle giornaliste di punta dell’informazione nazionale, vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti in ambito nazionale e più volte inviata in Afghanistan, Libano, Kosovo, raccontando da vicino i contesti di crisi.

L’iniziativa testimonia l’impegno del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro nel sostenere e valorizzare il contributo di chi, con passione e dedizione, rappresenta un esempio positivo per le nuove generazioni e contribuisce a rendere più ricca e variegata la società contemporanea.

Il riconoscimento sarà assegnato nel corso della cerimonia fissata per sabato 30 maggio, con inizio alle ore 10.00, presso il monumentale complesso della Santissima Pietà di Teggiano, durante la quale verranno raccontate le storie di successo ed il percorso che ha portato i premiati ad emergere in ambiti così diversi, ma tutti essenziali per il progetto umano.

Il Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro si conferma, così, come punto di riferimento per il sostegno e la celebrazione del merito, promuovendo valori di eccellenza, solidarietà e crescita culturale. Modererà l’incontro il Direttore editoriale di Ondanews Rocco Colombo.