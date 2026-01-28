“Difesa del patrimonio aziendale e personale nel passaggio generazionale attraverso le holding familiari”. E’ questo il titolo del convegno che si terrà venerdì 30 gennaio presso l’Auditorium “Attilio Cirillo” ad Atena Lucana.

L’appuntamento, dalle ore 15 alle ore 19, è organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina – Lagonegro.

I saluti istituzionali saranno affidati a Nunzio Ritorto, Presidente dell’Ordine Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro, a Giovanni Borgia, Presidente dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Salerno, ed a Luigi Vertucci, sindaco del Comune di Atena Lucana. A moderare i lavori sarà invece Antonio Caggiano, neo eletto consigliere dell’Ordine Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro.

Relazioneranno sul tema la professoressa Rosa Maria Agostino, docente Unisa di “Diritto dell’impresa sostenibile” e “Diritto della crisi e della composizione negoziata” e Carmine Santangelo, Presidente dei Commercialisti di Vallo della Lucania.

A seguire ci sarà la commemorazione di Michele Pessolano.

Il convegno è valido ai fini dell’assolvimento della Formazione Professionale Continua per 4 CFP.