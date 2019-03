Il 30 e 31 marzo Tostini Caffè di Teggiano organizza il corso “L’Espresso…Quale?” con Ilaria Nocentini

La società di torrefazione “Tostini Caffè” propone una due giorni dedicata al mondo della caffetteria. Il 30 e 31 marzo si svolgerà il Corso “L’Espresso…Quale?” con Ilaria Nocentini, barista, coffee expert e trainer presso l’Espresso Academy di Firenze.

Un percorso completo che inizia spiegando come nasce l’espresso italiano, i parametri dell’estrazione, le differenti miscele e l’assaggio guidato del caffè, le ricette classiche della caffetteria italiana e le ricette adatte al periodo estivo. La seconda giornata, invece, sarà dedicata alle altre preparazioni con metodo a filtro, le attrezzature, le preparazioni di frappé, cold brew e ricette a base di caffè filtro. Il tutto con una selezione di diversi caffè.

Il corso è a numero chiuso per consentire l’apprendimento delle tecniche in maniera efficace, lavorando in continuazione e con tanta pratica per apprendere in maniera significativa.

Il corso include:

Introduzione al caffè espresso

I parametri di estrazione

I vari strumenti da utilizzare

Molta pratica con gli strumenti

Estrazioni in aeropress e con vari caffè tostati da filtro e modificando diversi parametri

Montatura cappuccino a freddo

Frappè al caffè e ricette

Bevande al caffè per l’estate

Affiancamento, trucchi e consigli della Coffee Expert e Trainer Ilaria Nocentini

Attestato di partecipazione

Il corso durerà dalle ore 9 alle 17 con pausa pranzo inclusa nel prezzo e si terrà presso l’azienda Tostini Caffè in Via Provinciale a Teggiano. Il costo è di 200 euro.

La modalità di iscrizione prevede un acconto del 50% ed il saldo a inizio corso. Per richiedere la certificazione SCA Brewing bisogna scrivere alla mail info@tostini.com dopo l’iscrizione.

Per ulteriori info e prenotazioni contattare lo 0975/395134.

– Claudia Monaco –

