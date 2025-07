Il 28 luglio a Monte San Giacomo si terrà un evento musicale con il quartetto jazz Mo’ Monk composto da Massimo Oriolo al piano, Valerio Santarsiero al basso, Giuseppe Romaniello al sassofono e Antonio Porpora alla batteria.

L’appuntamento è alle ore 20:30 in piazza Radio Libere 1976.

“Un omaggio musicale a chi parte, a chi resta e a chi cerca una terra – fa sapere l’assessore Aldo Manno -. Questa serata intreccia musica, memoria e identità. Il nostro progetto nasce nel segno del Turismo delle Radici, per rendere omaggio a una comunità, quella di Monte San Giacomo, che ha vissuto l’esperienza dell’esilio, del distacco, del sogno del ritorno. Le note di Thelonious Monk, così profonde e spiazzanti, ci parlano proprio di questo: di vuoti, fratture, ma anche di resistenza e bellezza. Come il jazz, la storia dei nostri migranti è fatta di silenzi, improvvisazioni e speranza. Oggi, mentre nel mondo si consumano nuovi drammi, come la guerra in Palestina, riscoprire le nostre radici ci ricorda una verità semplice: chi è costretto a partire porta con sé dolore, ma anche cultura, dignità e voglia di futuro. Questa musica è per loro. Per chi è partito, per chi ha perso una casa, e per chi continua a cercare un posto dove tornare”.