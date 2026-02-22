Sarà presentato venerdì 27 febbraio al Liceo Classico “Cicerone” di Sala Consilina il libro di Carmelo Bufano dal titolo “La mia proposta di legge per l’istituzione del Comune Vallo di Diano mediante referendum popolare”.

Nel testo sono raccontate con documenti, fatti e resoconti di attività, incontri, articoli, delibere ed atti amministrativi relativi a cinque diverse proposte di legge presentate sull’istituzione del Comune unico Vallo di Diano a partire già dal 1999 ed alle molteplici iniziative finalizzate all’adesione di istituzioni civili, politiche ed amministrative all’iniziativa, che in un quadro sempre vivo ed attuale hanno portato il dibattito politico ed amministrativo fin dentro il Consiglio Regionale.

L’incontro sarà introdotto dai saluti della dirigente scolastica Antonella Vairo e del sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano. Introduzione affidata all’avvocato Angelo Paladino, Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici, e intervento del dottore Francesco de Laurentiis, dirigente dell’Unità Operativa di Ostetricia del “Curto” di Polla.

Gli studenti cureranno delle letture selezionate dalle professoresse Tiziana Iania e Annamaria Colucci.

L’appuntamento è alle ore 10.30.