Il 27 e 28 aprile a Nemi, Castel Gandolfo, Sperlonga e Gaeta con l’Agenzia Viaggi Speranza

L’Agenzia Viaggi Speranza di Caselle in Pittari organizza per il 27 e 28 aprile un viaggio con tappa a Nemi, Castel Gandolfo, Sperlonga e Gaeta.

Si parte in mattinata dalla propria sede per giungere a Nemi e visitarne il centro storico, particolare per la sua posizione sul lago. Il pranzo sarà libero e a carico dei partecipanti. In seguito avverrà il trasferimento a Castel Gandolfo con la visita del famoso borgo noto per essere la residenza estiva del Papa. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Il giorno seguente, dopo la colazione in hotel, si parte per Sperlonga, situata nella riviera di Ulisse. Qui avverrà l’incontro con una guida e la visita del posto. Pranzo libero a carico dei partecipanti e successivo trasferimento a Gaeta con la visita al Santuario della Montagna Spaccata. In serata è previsto il rientro.

La quota di 114 euro a persona comprende viaggio in autobus Gran Turismo, mezza pensione in hotel con bevande incluse, visita guidata a Sperlonga e Gaeta e assicurazione medica e sul bagaglio.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 0974/988594.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –