San Pietro al Tanagro avvia ufficialmente un percorso di confronto e partecipazione in vista dell’organizzazione del Carnevale con l’obiettivo di restituire alla comunità un momento autentico di aggregazione, socialità e collaborazione.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di tutte le associazioni locali, in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro al Tanagro, che insieme hanno deciso di aprire una fase di progettazione collettiva rivolta all’intera cittadinanza.

Il Carnevale viene immaginato non come un semplice evento ma come un momento di comunità, capace di riportare al centro la partecipazione attiva, in particolare dei bambini, delle famiglie e di tutte le generazioni. Una festa da vivere e costruire insieme che rimetta al centro la piazza come luogo di incontro, condivisione e collaborazione. Dopo il ricco calendario di iniziative che ha caratterizzato il periodo natalizio, le associazioni hanno ritenuto necessario avviare una riflessione sulla partecipazione e sul coinvolgimento del territorio, aprendo il progetto a nuove energie, idee e contributi, per rendere il Carnevale 2026 un appuntamento realmente rappresentativo dell’intera comunità.

Il primo incontro pubblico è fissato per martedì 27 gennaio presso la Sala Convegni del Municipio di San Pietro al Tanagro. E’ aperto a tutti coloro che desiderano partecipare attivamente, mettendo a disposizione tempo, idee o competenze.

Un percorso condiviso che guarda ai bambini, al paese e al valore dello stare insieme, con un unico obiettivo comune: rafforzare il senso di comunità e far vivere San Pietro al Tanagro attraverso la partecipazione.