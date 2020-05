Il 25 maggio al via lavori di sistemazione e messa in sicurezza della rete viaria di Eboli

Lunedì 25 maggio la Provincia di Salerno consegna i “lavori di sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti del piano viabile dissestato nel Comune di Eboli“.

L’intervento riguarda la Strada provinciale 30/a Inn. Via Lauria – Bivio S.P. 308 – Inn. S.S. 18 (Quadrivio di Santa Cecilia) per un importo di 51.144 euro.

I lavori, coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, supportato dal Consigliere delegato alla Viabilità Antonio Rescigno, inizieranno presumibilmente il 25 maggio.

“Ormai stiamo procedendo con la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese -. Dopo l’interruzione dei cantieri per l’emergenza sanitaria epidemiologica che ha paralizzato l’intero Paese, ora, in osservanza della normativa nazionale e regionale, si riprende con gradualità e cautela. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare sulla mobilità sicura delle nostre comunità“.

– Paola Federico –