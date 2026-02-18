Continua il percorso di orientamento e formazione per gli studenti dell’Istituto Professionale per i Servizi Socio ed Assistenziali di Polla, nell’ambito del progetto di Formazione-Scuola-Lavoro.

Un’ulteriore occasione di formazione è stata programmata per giovedì 25 febbraio dalle ore 9:00, nel corso della quale gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con professionisti di fama internazionale e con testimonianze dirette sul tema delle malattie rare.

All’incontro, infatti, che avrà luogo presso l’Auditorium “Rocco Giuliano” della Scuola Secondaria di I Grado di Polla, prenderanno parte Tommaso Pellegrino, Dirigente Medico di Chirurgia Generale presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli, il Professore Emerito di Neurologia dell’Università di Siena e Presidente Sezione Malattie Rare della Federazione Mondiale di Neurologia Antonio Federico, la dottoressa Maria Trezza, esperta in valutazione e riabilitazione opedica, la dottoressa Natascia Di Iorgi, pediatra ed endocrinologa in collegamento dall’Ospedale Gaslini di Genova.

Agli illustri ospiti si uniscono le testimonianze sul ruolo fondamentale del caregiver di Giulia Iannuzzi e Giovanna Di Brizzi. L’incontro mira a sensibilizzare i futuri operatori del settore socio-sanitario sull’importanza della diagnosi, della cura e dell’assistenza quotidiana, guardando alle sfide del futuro con competenza ed empatia.