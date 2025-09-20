Montecorvino Rovella si mobilita per ricordare Tina Sgarbini, la 47enne vittima di femminicidio.

Mercoledì 24 settembre, alle ore 19.30, si terrà una fiaccolata per dire no ad ogni forma di violenza in memoria di Tina, uccisa dal suo compagno lo scorso 23 agosto.

La partenza è prevista dal Duomo di San Pietro con arrivo in Piazza Beato Giovanni da Montecorvino. L’Amministrazione comunale, a nome del sindaco Martino D’Onofrio, invita tutta la cittadinanza a partecipare per manifestare la vicinanza alla famiglia della donna e per dire no ad ogni genere di violenza.

“Il 23 agosto è stato un giorno di dolore per la nostra comunità – fanno sapere gli organizzatori – La tragica scomparsa di Tina Sgarbini ci ricorda che la violenza di genere non è lontana, ma può colpire anche i contesti più vicini. Sarà un momento di raccoglimento e di testimonianza collettiva”.

“Uniti per ricordare e per sostenere tutte le donne“ affermano.