Lunedì 24 marzo, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, si terrà la commemorazione a due anni dalla scomparsa del Presidente Vincenzo Spera.

Promoter di eventi musicali originario di Salvitelle, Spera perse la vita travolto da uno scooter in Corso Magenta, nel quartiere di Castelletto, a Genova.

L’iniziativa, promossa dal Presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone in collaborazione con Assomusica, vuole rendere omaggio a Vincenzo non solo come straordinario promoter, ma come un vero rivoluzionario della cultura che ha sempre creduto nella musica popolare contemporanea come motore sociale e culturale.

“‘Coltivare emozioni’ era il suo credo. Con questo spirito che continuiamo a rappresentare questo straordinario settore, ogni giorno” fanno sapere dall’organizzazione.

Spera era stato Presidente di Assomusica e patron di Duemila Grandi Eventi, azienda da lui fondata nel 1974.Aveva lavorato con i più grandi artisti del mondo dello spettacolo, soprattutto nella sua città d’adozione, Genova, dove si era trasferito quando aveva solo 22 anni. Storico promoter e giornalista impegnato anche nel mondo dell’informazione, era autore di una serie di pubblicazioni e articoli.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming.

