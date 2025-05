Sport, musica e animazione saranno i protagonisti di sabato 24 maggio in piazza della Libertà a Salerno.

A partire dalle ore 10 sarà ospitata la tappa di “Spazi Civici Tour 2025”, il “viaggio per l’Italia” del progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili.

L’obiettivo è quello di portare in diverse parti del Paese le attività, i progetti e soprattutto l’entusiasmo scaturito dall’iniziativa “Spazi Civici di Comunità” che ha finanziato e sostenuto progetti di innovazione sociale incentrati sull’attività fisica, con protagonisti i giovani dai 14 ai 34 anni.

Sabato 24 maggio saranno proprio le associazioni e società sportive protagoniste dei diversi “spazi civici” e dei tanti progetti sviluppati nel territorio salernitano, ad animare Piazza della Libertà dove verranno allestite aree dedicate all’atletica, al basket, al tennis e pickleball, al volley oltre a spazi per momenti di arte, musica ed “open mic” che punteranno a coinvolgere giovani e anziani in quella che si annuncia essere una vera giornata di festa.

Tra gli ospiti della giornata ci sarà anche il plurititolato Massimiliano Rosolino membro del team “Illumina” di Sport e Salute.

La tappa di Salerno, dove venerdì inoltre si svolgerà anche l’incontro con oltre 100 ragazzi delle Associazioni e Società sportive del Sud Italia beneficiarie del progetto, vuole anche premiare l’effervescenza delle realtà sportive dell’intero territorio campano, dove sono oltre 30 gli “spazi civici” promossi, in 19 Comuni diversi per un totale di 141 associazioni, società sportive e realtà partner coinvolte.