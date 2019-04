Nell’ambito dei festeggiamenti per il Santo Evangelista nella frazione San Marco di Castellabate, il prossimo 25 aprile il Comune si appresta ad accogliere la comunità di Torricella, in provincia di Taranto, per la sottoscrizione del Patto d’Amicizia tra comuni devoti al Santo.

La cerimonia si terrà martedì 23 aprile con un ricco programma istituzionale e religioso. Alle ore 18 in Piazza Comunale, ci sarà l’accoglienza ufficiale della delegazione pugliese e alle ore 19 la Santa Messa presso la Chiesa di San Marco Evangelista, celebrata dal Rev. Arciprete di Torricella, don Antonio Quaranta, e dal Parroco di San Marco di Castellabate, don Pasquale Gargione con la partecipazione del coro interparrocchiale San Costabile.

Seguirà, alle ore 20, la firma dei Sindaci, Costabile Spinelli e Michele Schifone, per suggellare l’amicizia tra le due comunità. Il 25 aprile una delegazione di Castellabate, composta dal consigliere comunale Assunta Niglio e dal Responsabile dell’Ufficio di promozione turistica e culturale Enrico Nicoletta, raggiungerà Torricella per sottoscrivere il primo dei legami culturali, turistici ed economici tra le comunità marciane.

Oltre che con Torricella, Castellabate sottoscriverà, infatti, il patto d’amicizia anche con i Comuni di Cellino San Marco, San Marco Argentano e San Marco Evangelista.

“Intorno alla figura di San Marco abbiamo inteso creare una sinergia oltre confine tra le comunità devote all’Evangelista – ha dichiarato il Sindaco Spinelli – un Patto d’Amicizia che intende soprattutto creare attività comuni e scambi culturali e religiosi tra fedeli”.

